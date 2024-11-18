“7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği” 20-22 Kasım tarihleri arasında Samsun’da yapılacak.

Türk Dünyası Çocuk Vakfı’nın geleneksel olarak paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte düzenlediği, önceki yıllarda Eskişehir, Şanlıurfa, Ankara/Altındağ, Taşkent/Özbekistan ve Ankara/Mamak’ta gerçekleştirilmiş olan, özellikle ortaokul seviyesindeki öğrencilerin bilimsel proje üretmesi, yeni fikirler ve icatlar alanında teşvik edilmesi amacıyla uluslararası ölçekte ödüllü yarışma tertip edilerek Türk dünyasından ve yurt içinden farklı illerden gelecek çocukları final sergisinde buluşturmayı ve kaynaştırmayı da hedefleyen Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nin yedincisi 20-21-22 Kasım 2024’te Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve paydaş resmi kurumların katkılarıyla icra edilecek.

Türk dünyasında “Dilde, Fikirde, İş’de Birlik” şiarıyla yürütmeye çalışılan bu etkinliğin final sergisi için yurt içinden bütün illeri ve yurt dışından toplam 20 ülkeyi temsilen 100’ün üzerinde proje jüri tarafından seçilerek üç gün boyunca Samsun’daki okullardan 10 binlerce öğrencinin ziyaretine açılacak. Proje kapsamında temsil edilecek ülkeler Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Macaristan, Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Romanya, Arnavutluk, KKTC, Irak, Tunus, Mısır ve Gazze/ Filistin. Bu kapsamda misafir ülkelerden gelen 70, yurt içinden de 180 öğrenci ve öğretmen olmak üzere dört gün boyunca 250 kişi Samsun’da ağırlanacak. Şenlik kapsamında, yenilenebilir enerjiler, iklim değişikliği, engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler ve serbest kategori gibi alanlarda yapılan proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere toplam 300 bin TL para ödülü ve çeşitli hediyeler verilecek.

Samsun İlkadım Okçuluk Salonu’nda (Batıpark) 20 Kasım saat 10.30 itibarıyla açılış programı yapılacak olan etkinliğe bütün vatandaşlar davet edildi.