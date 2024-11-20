Samsun’da, 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisi’nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Valiliği’nin destekleriyle Türk Dünyası Çocuk Vakfı tarafından düzenlenen 7. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nın açılış töreni yapıldı. 18 farklı ülkeden 196 bilim projesi ile yüzlerce öğrencinin katıldığı şenlik, 22 Kasım’a kadar devam edecek.

Vali Tavlı: “Türk çocuklarının başarılı ve vizyoner projelere imza atacaklarına inanıyorum”

Etkinliklerin Türk çocuklarının, çok yakın bir gelecekte de dünya çapında isimlerinden söz ettirecek başarılı ve vizyoner projelere imza atacaklarına inandığını ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Bu şenlikte bilgi, birikim, heyecan ve yoğun emekleriyle çok farklı alanlarda ortaya koyacakları birbirinden değerli projeleriyle karşımızda olan çocuklarımız burada sadece çalışmalarını sergilemeyecek, aynı zamanda hep birlikte ortak kültürel değerlerimizi daha da güçlendirip, yeni fikirler ve projeler üreterek ortak hayaller kurmaya da başlayacağız. Bu etkinlikler vesilesiyle kendilerini ve emeklerini ortaya çıkartan Türk çocuklarının, çok yakın bir gelecekte de dünya çapında isimlerinden söz ettirecek başarılı ve vizyoner projelere imza atacaklarına inanıyorum. Bilim ve teknolojiye sunacakları her katkının orta ve uzun vadede Türk dünyamız için stratejik bir öneme sahip olduğunu hep birlikte görüyoruz. Türk dünyası Allah’ın izniyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Türk çocukları bundan sonra her geçen gün daha büyük bir inanç ve kararlılıkla Türk dünyasının bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayarak aydınlık geleceğimizde, dünyanın geleceğinde söz sahibi olacaktır. Bizler de onların yollarını açmak ve çalışmalarına destek olmak için tıpkı onlar gibi hiç durmadan gayret içerisinde olacağız, hep birlikte çalışacağız. Önümüzdeki yılları ve dönemi ‘Türk Dünyası Yüzyılı’ yapmak için geleceğimizin teminatı, yarının bilim, kültür ve sanat insanı çocuklarımızla birlikte tüm gücümüzle yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Tuna: “Amacımız; çocuklarımızın geleceğin Aziz Sancar’ları olmaları yolunda insanlığa faydalı icatlar yapmaları”

Türk dünyasının yeni buluşma noktalarından birisinin de Samsun olduğunun altını çizen Vali/Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güngör Azim Tuna, “Ülkemizin ve Türk dünyasının farklı bölgelerinden çocuklarımızı bilim ve kültür şenliği vesilesiyle bağrına basan Samsun’umuzda olmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Artık, ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ ideali doğrultusunda birbiriyle daha çok kaynaşma ve birleşme gayreti içerisinde olan Türk dünyasının yeni buluşma noktalarından birisi de Samsun olacaktır. Çünkü geçmiş yıllarda başka yerlerde yapılan bu etkinliğin 7.’sini Samsun’da yapıyoruz ve gördüklerimiz, şahit olduklarımız, bu güzide ortam, ilin bütün dinamikleriyle, yöneticileri ve halkıyla, öğrencileri, öğretmenleri, sivil toplumu ve basınıyla bu ufku ve vizyonu yakaladığını ve sahiplendiğini, gönül kapılarını misafirlerine sonuna kadar açtığını ve buradan Türk dünyasına güçlü bir mesaj verdiğini net bir şekilde göstermektedir. Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Türk Dünyası Çocuk Vakfı olarak bütün amacımız çocuklarımızın niteliğini artırmak, onları bilime ve araştırmaya yönlendirmek, geleceğin Aziz Sancar’ları olmaları yolunda insanlığa faydalı icatlar yapmaları için onları teşvik etmek, bin yıl önce de bilimlerin temelini atmış ve en ileri noktalara gelmiş bir medeniyetin mirasçıları oldukları bilincini kazandırmak, kardeşleriyle tanışma ve kaynaşmalarını sağlayarak birlik ve beraberliğimize katkı yapmaktır. Bu etkinliği, sahip olduğumuz tecrübe, ilişkiler ağı ve kurumsal iş birlikleri ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Doğan: “Türk dünyası dilde, fikirde, işte birliği savunarak ortak geçmişinden güç alarak bugünlere ulaşmıştır”

Programda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise “20 ülkeden katılan eğitimcimizi ve öğrencimizi Samsun’umuzda ağırlıyoruz. 20-22 Kasım tarihlerinde şehrimizde gerçekleşecek böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı şehrimiz adına çok mutluyum. Samsun’umuz tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, bilim ve kültür alanında sayısız iz bırakmış bir şehir. Her yeni günde kültürel mirasımızı koruma ve bu mirası gelecek nesillere aktarma noktasında önemli adımlar atıyoruz. Şehrimizde yapılan bu önemli etkinlik de Türk dünyası kültürünü ve bilimini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan önemli bir buluşma olacak. Türk dünyası dilde, fikirde, işte birliği savunarak ortak geçmişinden güç alarak bugünlere ulaşmıştır. Şenlik boyunca halklarımız arasındaki dostluğu pekiştirmenin, kültürlerimiz arasındaki benzerlikleri keşfetmenin bizlere yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Bizler, gençlerimiz bilimin önderliğinde büyüsün; bilgi birikimleri ve başarılarıyla dünyanın dört bir tarafında ülkemizi, bayrağımızı gururla temsil etsinler istiyoruz. Çocuklarımız, dünyanın her yerinde Türk’ün adını gururla yücelttikleri güzel işlerle duyurmaya devam etsinler istiyoruz. Şenliğimiz ile de birçok farklı ülkemizden katılan öğrencilerimiz Samsun’umuzda buluşuyor, ortak kültürlerimizi birbirleriyle paylaşma fırsatı buluyorlar. Gençlerimiz, evlatlarımız bizim en kıymetli hazinelerimiz. Bizlerin hafızaları, atalarımızın kahramanlıkları, evlatlarımızın hafızalarıyla gelecek kuşaklara aktarılacak. Bu noktada benliğimizi, birliğimizi pekiştiren bu tarz organizasyonları çok kıymetli buluyorum. Bu etkinlik sadece geçmişten geleceğe bir köprü kurmakla kalmayacak, aynı zamanda bilim ve kültürün öncüsü olan tüm katılımcılarımıza, öğrencilerimize yeni ilhamlar verecek. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliğimize 20 farklı ülkeden öğrencilerimiz bilim projeleri ile katılıyor. Bu projeler bir yandan da gençlerimizin bilimsel düşünme, araştırma yapma ve yenilikçi fikirlerle dünyayı şekillendirme konusundaki becerilerini sergilemeleri adına büyük bir fırsat sunuyor. Hem bilimsel üretimin yoğun olduğu hem de kültürel ögelerin de ön planda olduğu bir etkinlik olarak farklı kültürlerin tanıtımına da katkı sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Törende açılış konuşmalarının ardından şiir dinletileri ve görsel şovlar yapıldı. Kırgız performans sanatçısı Gulire Kasymkulova tarafından da kopuz konseri verildi.

7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde ayrıca MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal da bir konuşma yaparken, programa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Vali Davut Haner, Sayıştay Grup Başkanı İbrahim Özkarcı ile protokol üyeleri katıldı.