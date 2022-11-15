Arıcılık sektörünü uluslararası düzeyde tüm paydaşları ile buluşturan 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Muğla’nın Marmaris ilçesinde başladı.

Arıcılık sektörünü uluslararası düzeyde tüm paydaşları ile buluşturan 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Muğla’nın Marmaris ilçesinde başladı.

Marmaris’te bir otelde 4 günü kapsayacak şekilde gerçekleşecek olan kongrede Türkiye ve dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunları, konularında uzman ulusal ve uluslararası bilim insanlarının ve arıcıların katılımı ile ele alınacak. Kongre öncesinde düzenlenen basın toplantısında Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı ve aynı zamanda Kongre Başkanı Ziya Şahin, Kongre Sponsor Firması olan BEE’O’nun Kurucu Ortaklarından Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk’e kongrenin içeriği hakkında bilgi verdi. Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, 2008 yılında başladıkları ve iki yılda bir yapılan kongre ile ilgili, "Bugün kongrenin 7’ncisini yapıyoruz. Bir tek atladığımız yıl 2020 yılında pandemiden dolayı kongre yapamadık. Her iki yılda bir yapıyoruz. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresini o yıllardaki çam balları sorunları nedeniyle böyle bir kongreye hazırlık yaptık. Bu kongre artık uluslararası ve dünyanın bir deyişle de Türkiye’nin bütün arıcıların kongresidir. Bunu böyle bilmek lazım. Yedinci kongreye kadar bütün Türkiye’deki arıcılarımız var. Birlik başkanlarımızın sonsuz destekleri oldu. Dolayısıyla bu kongre Türkiye’nin kongresidir diyorum" dedi.

"Baldaki düşüşün asıl sebebi küresel ısınma"

Çam balı rekoltesindeki düşüşe ilişkin konuşan Şahin, "Çam balındaki rekolte yangınlardan sonra düştü. Marmaris’te ciddi bir alan yandı. Ama diğer illerimizdeki yani Muğla’daki 70 bin hektara yakın bir alanın 11 hektarı yandı. Yani yine bizim neresinden bakarsan bakınız, 55-60 bin hektarlık bir çam balı alanımız var. Ama mesela bu seneki düşüşün temel nedeni küresel iklim değişikliği. Yangınlara sırtımızı dayamamak lazım. Küresel iklim değişikliği nedeniyle bölgede bir varyasyon, değişim oldu. Dolayısıyla sel iklim değişikliğine karşı da önlemler almamız lazım" dedi.

Kongre Dünya Konuşuyor Paneli, Üretici Konuşuyor Paneli, Sektör Konuşuyor Paneli, Yarışmalar, Ödül Töreni, 4. Ormanlarımız ve Arıcılık Çalıştayı, Teknik Gezi ile devam edecek.

Öte yandan toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabeyli, Muğla Valisi Orhan Tavlı, il ve ilçe protokolü, 12 ülkeden araştırma görevlileri, bal üreticileri ve sektör temsilcileri katıldı.