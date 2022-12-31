Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı.

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen merkez ve ilçelerden 64 sporcunun katıldığı okçuluk turnuvasında ilk oku Belediye Başkanı Kadir Kara temsili olarak attı.

Türk ve İslam dünyasında okçuluğun çok önemli bir yeri ve değeri olduğuna vurgu yapan Kara, “Geleneksel okçuluğun yaygınlaştırılması ve Osmaniye’mizde geliştirilmesi noktasında imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz. Osmaniye’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yılı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz okçuluk turnuvasına katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum.” dedi.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Ahmet Yüce, okçuluk sporuna verdiği desteklerden dolayı Başkan Kadir Kara’ya okçuluk sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.