Osmaniye Belediyesi Fikir Sanat Tiyatro Topluluğu bünyesinde, Öznur Gökşen Dinç ve Gül Hayat Demirci’nin kaleme aldığı, Öznur Gökşen Dinç’in yönettiği, “7 Ocak Destanı: Bir Ölürüz Bin Diriliriz” adlı tiyatro oyunu, Cebelibereket Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluşacak. 5 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak olan tiyatro oyunu, iki perde halinde sunulacak.

Osmaniye Belediyesi Fikir Sanat Tiyatro Topluluğu bünyesinde, Öznur Gökşen Dinç ve Gül Hayat Demirci’nin kaleme aldığı, Öznur Gökşen Dinç’in yönettiği, “7 Ocak Destanı: Bir Ölürüz Bin Diriliriz” adlı tiyatro oyunu, Cebelibereket Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluşacak. 5 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak olan tiyatro oyunu, iki perde halinde sunulacak.

Şehirde kültürel canlılığı arttırmak ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla Osmaniye Belediyesi tarafından kurulan tiyatro topluluğu, ilk oyunlarına, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı etkinlikleri çerçevesinde hazırlandı.

7 Ocak Destanı: Bir Ölür Bin Diriliriz adlı tiyatro oyunu hazırlıklarını tamamlayan ekip, şimdinin Osmaniye’si zamanın Cebelibereket’i olan Çukurova topraklarında geçen, 1920’li yılların yoklukla ve çetin geçen savaş mücadelelerini anlatacaklar. 40 kişilik oyuncu kadrosu, Fransızların düzenli ordularına karşı çetelerin kazmayla kürekle savaştığı, kadınların ve çocukların verdiği desteği ve çektiği çileleri anlatan, Rahime Hatun’u, Saim Bey’i ve daha nice çete liderlerinin mücadelelerinin ele alındığı bir kurtuluş hikâyesini sahneye taşıyacaklar.

Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Belediyesi Fikir Sanat Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek olan ve yoklukla ve çetin geçen savaş mücadelelerinin anlatıldığı, 7 Ocak Destanı: Bir Ölür Bin Diriliriz isimli tiyatro oyununa tüm vatandaşları davet etti.

5 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak olan tiyatro oyunu, 18 sahne ve iki perde halinde sunulacak.

Oyuncu kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

Erkan Dinç, Gül Hayat Demirci, Altan Işık, Zahit Kara, Ayşe Özer, Samet Örtlek, Talha Belen, Hacer Acar, Osman Demirci, Melike Kara, Gizem Yıldırım, Bekir Tatlı, Sultan Gürz, Burçin Türkmener, Muhammed Burak Kıraç, Burak Canik, Zeynep Demircioğlu, Ali Alkan, Cihan Tatlı, Arda Çetin, Furkan Tatlı, Ceren Özer, Şehmuz Ata Dinç, Ezdanur Yürekli, Rana Kırlar, Eymen Uzar, Goncagül Kırlar ve Ecrin Uzar.

Teknik kadro ise İbrahim Yıldız, Gizem Yıldırım, Asım Kaynar, Furkan Soyalan, Yusuf Kökenek, Yasemin Aksoy ve Eren Uzar isimlerinden oluşuyor.