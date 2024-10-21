Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar neticesince Seyhan ilçesinde bir depoda kaçak makaron olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri depoya baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 2 milyon lira olan 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Jandarma ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.