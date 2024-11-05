İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan’la stratejik öneme sahip, toplam 1.450 MW kapasiteli hidroelektrik santrali ve doğalgaz çevrim santrali anlaşmalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un huzurunda imza attı.

Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Zirvesi’nin toplandığı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, İhlas Holding öncülüğünde Türkiye-Kırgızistan stratejik iş birliğini güçlendirecek devasa enerji anlaşmaları imzalandı. İhlas Holding’in iştiraklerinden Orta Asya Investment Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Kırgızistan hükûmeti ile Kazarman bölgesinde yapılacak yaklaşık 1.200 MW kapasiteli hidroelektrik santralinin yanı sıra Bişkek’te 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek 250 MW kapasiteli CHPP-2 Doğalgaz Çevrim Santralinin yapım ve işletilmesini içeren anlaşmaya imza attı. Ören, yaklaşık 7 milyar dolarlık proje büyüklüğüne sahip olması beklenen yatırım anlaşmasını, Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaibek Omukeevich Ibraev ile Intımak-Manas Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un huzurunda imzaladı.

Kırgızistan ve Türkiye arasında güçlü ortaklık

Kazarman Hidroelektrik Santrali ve Bişkek CHPP-2 Doğalgaz Çevrim Santrali, dünya genelinde birçok yatırımcının yıllardır peşinden koştuğu, ancak Kırgız hükûmetinin hassasiyetle üzerinde durduğu stratejik yatırımlar arasında. Bunun sebebi, Kırgızistan’ın ekonomisine ve istihdama sağlayacağı katkının yanı sıra ülkenin enerji bağımsızlığına sağlayacağı destek.

Kırgızistan hükûmeti, uzun süreli değerlendirmeler sonucunda iki dev projenin Türkiye’nin köklü kuruluşlarından İhlas Holding’in iştiraklerinden olan Orta Asya Investment Holding tarafından yürütülmesine onay verdi.

Türkiye-Kırgızistan iş birliğinin getirdiği karşılıklı güvenle imzalanan projeler, ülkenin enerji güvenliğini sağlamanın yanı sıra enerji altyapısının modernize edilip güçlendirilmesi, enerji ihtiyacının yerel kaynaklardan karşılanması, ekonomik bağımsızlık ve sürdürülebilir kalkınma gibi hedeflerine yönelik güçlü bir destek olacak.

TDT ve bölgenin geleceği için stratejik önemde

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören öncülüğünde gerçekleşecek devasa yatırımlar, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine sağlayacağı katkının dışında, TDT’nin ortak geleceği için de büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TDT’nin kuruluşunda ifade ettiği ‘Türk dünyası için bağımsız ve güçlü bir gelecek’ vizyonunun somut örneğini teşkil edecek olan projeler tamamlandığında, üye ülkelerin iş birliklerini artırma ve ekonomik bağımsızlığa ulaşmalarına yönelik stratejik, öncü bir hamle hayata geçmiş olacak.

Kırgızistan ve Türkiye’nin gösterdiği iş birliğinin, diğer ülkeler arasındaki ilişkilere de ivme kazandırması bekleniyor.

Kutlu birlikten doğan güç

Orta Asya Investment Holding, Türk Devletleri Teşkilatının kuruluş amaçları ve vizyonu doğrultusunda, ilgili üye ülkelerin ekonomik refah ve kalkınmalarına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası şirketlerle iş birliğine giderek teknoloji transferine katkı sağlayıp yatırım platformu oluşturmak için Şubat 2024’te Muhammet Haluk Sur tarafından kuruldu. Yönetim kurulunda Selçuk Gezer ve Sinan Koçak’ın yer aldığı Orta Asya Investment Holding, dünyanın önde gelen proje ve inşaat yönetim firması Hill International ile teknik danışmanlık anlaşması sağladı. Bu süreçte Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden İhlas Holding ile stratejik ortaklığa gitti. Şirket, Kırgızistan Enerji Bakanlığı ile yürütülen temaslar sonrasında toplam 1.450 MW kapasiteyi haiz Bişkek CHPP-2 Doğalgaz Çevrim Santrali ve Kazarman Hidroelektrik Santrali projelerinin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.