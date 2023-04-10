Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede kurulan Gönül Sofraları mahalle iftarları, 7 mahallede daha mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturdu. Bahçelievler, Ertuğrul, Gündüzlü ve Karadeniz, Aydoğdu, Çınarlı ve Vatan Mahallelerinde binlerce vatandaş birlikte oruç açtı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları son bir haftada 7 mahallede daha kuruldu. Her akşam olduğu gibi mahalle sakinleri tam iftar vaktinde servis edilen 4 çeşit sıcak yemekler ile oruçlarını açarak birlikte iftar ettiler.

Oruçlar dualar eşliğinde açıldı

Dualar eşliğinde açılan oruçların ardından, Eski Tekirdağ İl Müftüsü Mahmut Gürlen’in iftar duası ile binlerce vatandaş Ramazan’ın manevi atmosferini idrak ettiler. İftar öncesi ilahi konserleri, iftar sonrası ise geleneksel Ramazan eğlencelerinden Karagöz ve Hacivat gösterileri, Ramazan şerbeti, Osmanlı macunu gibi geleneksel ikramlar da Gönül Sofraları’na renk katan ayrıntılar oldu.

"Allah oruçlarımızı kabul ve makbul eylesin"

Her akşam mahalle sakinleri ile birlikte oruç açan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iftarların ardından yaptığı konuşmalarda Ramazan ayının birleştirici ruhuna katkıda bulunmaktan ve Süleymanpaşalılarla aynı sofrada iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yüksel, konuyla ilgili açıklamasında, "Bizi bereketiyle donatan mübarek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularımızı pekiştiren maneviyatını idrak ettiğimiz iftar programlarımızda oruçlarımızı hemşehrilerimizle birlikte açtık. Allah, cümlemizin tuttuğu oruçları kabul ve makbul eylesin" ifadelerine yer verdi.