Adana’da 7 kuşaktan kalaycı olan Yaşar Okan, dedelerinden kalan babasından öğrendiği mesleğin artık bitme noktasına geldiğini, artık kimsenin bu işi yapmak istemediğini belirtti.

Adana’da 7 kuşaktan kalaycı olan Yaşar Okan, dedelerinden kalan babasından öğrendiği mesleğin artık bitme noktasına geldiğini, artık kimsenin bu işi yapmak istemediğini belirtti.

Teknolojiye yenik düşen mesleklerden biri de kalaycılık. Özellikle son yıllarda teknolojinin zirve yapmasıyla çeşit çeşit kazan, tencere, tava ve tabakların çıkmasıyla kalay yapılacak malzeme kalmadığı için kalaycılık mesleği de son demlerini yaşıyor. Buna rağmen Adana’da tarihi Kazancılar çarşısında birkaç kalaycı mesleğin bitmemesi için mücadele veriyor. 35 yaşındaki Yaşar Okan da bu kalaycılardan biri. 7 göbek öteden kalaycı olduklarını aktaran Okan, mesleği 7 yaşında babasından öğrendiğini, onun da mesleği dedesinden öğrendiğini belirtti.

Tarihi çarşıda, toz nişadır (amonyum klorür) yardımıyla kendisine getirilen bakır kapları kalaylayan Yaşar Okan, kalaycılığa başladığı yıllarda bakır kapların revaçta ve kıymetli olduğunu, gelişen teknoloji ve artan imkanlarla zaman içerisinde mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu belirtti.

Mesleğinin zor olduğunu ancak severek yaptığını ifade eden Okan, "Ateş ocağının karşısında belirli aşamalarla kalay işlemini yapıyoruz. Saatlerce ateşin karşısında durmak zorunda kalıyoruz. Özellikle yazları çok zor oluyor. Zor olan bu meslek artık kimse tarafından tercih edilmiyor. Bakır eşyaları, çamaşır ve aşure kazanlarını, yemek tencerelerini kalaylıyoruz. Zor bir işimiz var ama çok güzel bir meslek. Şu anda bu mesleğe ilgi yok. Ben de buraya Edirne’den geldim. Bazen yetiştirmek için eleman alıyoruz. Çırağı tezgaha koyuyoruz, adam elini yakıyor, kaçıyor gidiyor ve sabahına gelmiyor” dedi.

Kendisi için mesleğin çok önemli olduğunu ama artık son temsilcileri olduğunu aktaran Okan, kendilerinden sonra mesleğin yok olacağını sözlerine ekledi.