Kocaeli’de kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, ev tekstili, tül, perde alanında hizmet verecek Çınar Home’un ilk şubesini açtı.

Kocaeli’de kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, ev tekstili, tül, perde alanında hizmet verecek Çınar Home’un ilk şubesini açtı.

Çınar Kadın Kooperatifi "Çınar Home"un ilk şubesi İzmit ilçesi Mehmet Paşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen törenle açıldı. 10 kişiyle kurulan Çınar Kadın Kooperatifi, 85 kişiye ulaşırken aynı zamanda 3 bin kadına evde iş imkanı sundu. Dünyanın dört bir yanına ürün gönderen kooperatifin şube açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz her açılışta mutlu ve gururlu oluyoruz. Biliyoruz ki sosyal belediyecilik anlayışıyla insana dokunan çalışmalara imza atıyoruz. Dayanışma göstererek daha da büyüyoruz. Bugün daha da mutluyuz çünkü kadın öncelikli çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş oluyoruz” dedi.

“O üretim, kocaman bir kooperatifi doğurdu”

İki yıl önce zorlu şartlarda kooperatif çalışmalarının başladığını belirten Başkan Hürriyet, “Önce sağlık kuruluşlarından başlayarak maskeleri dağıttığı bir dönem yaşadık. O üretim, sonrasında kocaman bir kooperatifi doğurdu. Biz aslında sadece lojistik destek verdik, hammadde, makine desteği ve giderlerini daha rahat karşılayabilsinler diye yer desteği verdik. Geri kalan emek ise üreten kadınlarındır. Bugün Çınar Kadın Kooperatifimizin ilk şubesi olan Çınar Home Mağazamızı açıyoruz. Kadınları çalışma hayatına dâhil ederek, gelir sahibi yapmak ve ekonomik güçlenmelerine katkıda bulunmak gerçekten çok önemli” diye konuştu.

“Bu kooperatif artık 7 kıtaya ürün gönderiyor”

Sadece 10 kadın ile kurulan ve kurulduğu günden bu yana gelişerek 85 kadına ulaşan Çınar Kadın Kooperatifimiz; şu anda ev dekorasyonu, ev tekstili, cam, seramik, giyim, organik gıda ürünleri ve çeyizlik ürün branşlarında kadınlara evlerinde çalışabilecekleri iş imkanı sunmaya devam ediyor. Öncelikle Kadriye Başkanıma ve katkı sunan tüm kadınlara teşekkürü borç bilirim. Bu kooperatif artık 7 kıtaya ürün gönderiyor. ABD, Dubai, Afrika, Romanya gibi birçok ülkeye satış yapar hale geldi” sözlerini kaydetti.

“3 bin kadına evde iş imkanı sunuldu”

Açılışta konuşan Çınar Kadın Kooperatifi kurucu ortağı ve başkan yardımcısı Kadriye Akçal ise, “Çınar Kadın Kooperatifi pandeminin ülkemizde baş gösterdiği kriz günlerinde 10 kadın ile kuruldu. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in katkılarıyla makine alımı, hammadde desteğiyle maske dikerek üretime başlamıştık. 10 kişiyle kurulan kooperatifimiz 85 üretici kadına ulaşmıştır. Kooperatifimiz daha çok kadına ulaşarak istihdam fırsatları oluşturmak adına 3 bin kadına evde iş imkanı sunmuştur” ifadelerini kullandı.