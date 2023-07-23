Afyonkarahisar’da 7 kişinin öldüğü 14 kişinin de yaralandığı minibüs faciasında hastanede tedavi gören kazazedelerden S.T., isimli kadın yaşadıkları dehşeti anlatarak, “Bir anda ‘eyvah gittik’ diye bir ses geldi. Sonra araç şarampole gitti ve ağaca vurduk. Ağaç olduğu gibi ön camı parçaladı ve içeri girdi. Sonrasında ben hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.

Çay ilçesi çıkışında meydana gelen olayda B.K. idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi. Olayda S.A. (15), Ü.C.A. (19), G.B. (60), M.C. (65), N.T. (63), H.K. (51), P.B. (60) yaşamını yitirirken, B.K., H.Ç., F.Ç., Z.M., S.T., Ö.T., Ş.A., M.B., H.E., Z.D.Ç., A.Ç., E.U., B.E. ve M.H., ise yaralandı.

Kazanın ardından Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Dr. Hasan Arslan ve İbrahim Yurdunuseven Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek doktorlardan durumları hakkında bilgiler aldı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

“Dolmuş doluydu, biz ayak basılan yere konulan taburelere oturmuştuk, koltuklar doluydu”

Hastanede tedavisi devam eden S.T., isimli yaralı kendisini ziyarete gelen protokol üyelerine olayın asıl gerçekleştiğini anlattı. Her şeyin bir anda olduğunu ifade eden S.T., “Dolmuş doluydu, biz ayak basılan yere konulan taburelere oturmuştuk, koltuklar doluydu. Biz başka bir tarla sahibinin kirazını bitirdik, yolda gelirken tarla sahibi işçi çavuşuna ‘bekleyin ben size paranızı vereyim’ demiş. Çavuşta yanındaki oğluyla para hesabı yapıyordu yani kimin ne kadar çalışması var, kime ne kadar verilecek şeklinde. Sonra bir anda ‘eyvah gittik’ diye bir ses geldi. Sonra araç şarampole gitti ve ağaca vurduk. Ağaç olduğu gibi ön camı parçaladı ve içeri girdi. Sonrasında ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni dışarı çıkarmışlar ama onu da hatırlamıyorum. Bir ara sesler geldi ve ‘ne oluyor?’ diye baktığımda, ben ön tarafa yakındım ama çok şükür bana bir şey olmadı. Önümdeki insanlar ölmüş” diye konuştu.