Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Doğa Aktiviteleri Grubu (ESADG), gece yürüyüşlerine Kocakır Terapi Ormanı’nda devam etti. Yaklaşık 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar 7 kilometrelik doğaçlama parkurda yürüdü. Mola noktasında ateş yakarak ısınan doğa tutkunları, çantalarında getirdikleri sıcak içecekler eşliğinde sohbet etti. Grup üyeleri şehir yaşamının stresinden uzaklaşarak doğa ve temiz havanın tadını çıkardı.

358 Milyon lira Mazot ve Gübre Desteği çiftçilerin hesabına tanımlandı

358 Milyon lira Mazot ve Gübre Desteği çiftçilerin hesabına tanımlandı

Eskişehirli doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı’nda 7 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

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