Samsun’da 7 katlı bir iş hanının çatısına çıkan erkek şahıs, atlamadan önce son anda kurtarıldı.

Samsun’da 7 katlı bir iş hanının çatısına çıkan erkek şahıs, atlamadan önce son anda kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı Bafra İş Hanı’nın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma bir şahıs, iş hanının çatısına çıktı. Görgü tanıkları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı 19 Mayıs Bulvarı’nı trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı.

Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre çatıdan kendini sarkıtan şahıs, polis ve iş hanında bulunan kişiler tarafından kurtarılarak güvenli alana çekildi. Polis kontrolünde aşağıya indirilen şahıs gözyaşlarına hakim olamadı. Ambulansta müdahale edilen şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çevrede bulunun vatandaşlar intihar girişimini anbean cep telefonu kameralarına kaydetti.