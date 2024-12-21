Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Isparta Kitap Fuarı, 13 Aralık Cuma günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. 22 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek olan fuara katılan yayınevi yetkilileri, organizasyondan ve Ispartalıların ilgisinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Yayınevleri memnun

Farklı şehirlerdeki kitap fuarlarına katıldıklarını belirten yayınevi yetkilileri, en kalabalık ve ilgi gören fuarın 7. Isparta Kitap Fuarı olduğunu vurguladı. Yayınevi yetkilileri, kitaplarını Isparta’da başarılı bir şekilde tanıttıklarını, Ispartalıların okuma kültürüne olan ilgisinin kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti.