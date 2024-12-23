‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla 13 Aralık’ta kapılarını kitapseverlere açan 7. Isparta Kitap Fuarı tamamlandı. 10 gün boyunca birbirinden değerli yazarlar okuyucularıyla buluştu söyleşiler gerçekleştirdi, kitaplarını imzaladı, yayınevleri binlerce kitabı ziyaretçilerine uygun fiyatlarla ulaştırdı. Fuarın son gününde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen fuarda vatandaşlarla buluştu, yayınevlerini ziyaret etti, yazarlarla bir araya geldi.

Beraberinde belediye meclisi üyeleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte fuar alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 10 günlük fuar sürecinde çok sayıda güzelliklerin yaşandığını, her şeyden önce çok sayıda çocuğun kitap sahibi olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Binlerce vatandaşımız kitaplarla bir araya geldi, yayınevleri kitaplarını sunma imkanı buldu. Yazarlarımız söyleşiler ve imza günleri düzenledi. Çok yoğun bir ilgi oldu gerek bizler gerekse yayınevleri, yazarlarımız bu ilgiden oldukça memnun. Okuyan bir şehir olmak çok güzel. Fuarımız her yıl bir önceki yıldan daha iyi, gelecek yıl çok daha iyi olacak” dedi.

Cehaleti yenmenin tek yolunun kitap okumak olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Cehalete meydan okuyacaksak, kitap okumak zorundayız. Bunun bilincinde olarak şehir genelindeki tüm öğrencilerimizin, çocuklarımızın fuara gelebilmeleri için çalıştık. Gelmek istiyoruz diyen her çocuğumuza yardımcı olduk. Bu konuda başta sayın valimize, kaymakamlarımıza, milli eğitim müdürlüğümüze, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak da personellerimizle büyük fedakarlıklar yaptık fuarın en iyi hale gelmesi için büyük emek verdik. Fuar organizasyonu yapan Barida Fuarcılık’a da teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

Fuar ziyaretleri sırasında Yazar Ömer Lütfi Ersöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e yazdığı şiirini okudu. Yazarlar, “Çok güzel bir kitap fuarı geçirdik. Organizasyondan çok memnunuz. Sizler burada gördüğümüz kadarıyla gönüllere dokunmuşsunuz” derken, yayınevleri sorumluları da “Ankara, Denizli, Isparta, bizim için bu senenin yıldızı oldu. Hem esnaf hem öğrenci hem biz yayınevleri için yılın son fuarı. Final çok güzel oldu. Isparta fuarı ayakta alkışlanmalı. Başkanım teşekkür ediyoruz böyle güzel bir etkinlikten dolayı. Isparta’ya yakışır bir fuar oldu” şeklinde konuştular.

Vatandaşlar ve çocuklar da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e düzenlenen kitap fuarından dolayı teşekkürlerini iletti.