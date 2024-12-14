Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla düzenlenen 7. Isparta Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Isparta Kitap Fuarı, bu yıl ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla gerçekleştiriliyor. 13-22 Aralık tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Kitap Fuarı yoğun bir katılımla kapılarını kitapseverlere açtı. Çok sayıda yayınevinin bulunduğu kitap fuarına katılacak olan yazarlar 10 gün boyunca kitaplarını kitapseverler için imzalayacak ve söyleşiler gerçekleştirecek.

7. Isparta Kitap Fuarı’nın açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Isparta Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Tünay, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz, MHP İl Başkanı A. Önder Topçu, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Isparta Baro Başkanı Av. Fatih Semiz, İl Müftüsü Muharrem Biçer, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kitap fuarının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, bu yıl 7.’si düzenlenen kitap fuarının öğrencileri okuma yolculuğuna çıkarmasını dilediğini söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kitap fuarının girişinde ‘kitap okumak cehalete meydan okumaktır’ şeklinde bir yazı okuduğunu belirterek, cehaletten uzaklaşılması için kitabın öneminden bahsetti. Bazı teknolojik araçların çocukları kitaptan uzaklaştırdığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Bizler çocukluğumuzda teknolojiden istifade edemedik ama her hediye mutlaka bir kitap olurdu. Farklı roman ve hikaye kitaplarını birbirimize hediye ederdik. Maalesef daha sonra bu durum kayboldu. Okul çağında bir çocuğumuza verilebilecek en güzel hediye kitaptır. Kitap fuarımızda biz bunu anlatmaya çalışacağız. 10 gün sürecek olan kitap fuarımızın tüm çocuklarımıza ve ailelerine büyük bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyim” dedi.

Gençlerin ve çocukların kitaplardan daha fazla istifade edebilmeleri için Isparta Belediyesi’ni ziyarete gelen çocuklara mutlaka bir kitap hediye ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi belediyemize bekliyoruz. Burada da çocuklarımız ve gençlerimizi kitap almaya teşvik etmek amacıyla bir tanesi 50 lira olan hediye çeklerimizi hazırladık. 20 bin adet hediye çeki dağıtacağız. Bu hediye çeklerimize destek verenler var. Bu fuarımız tamamen sponsorlar sayesinde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Isparta’nın yazarları olduğunu, yerel yazarlara da fuarda önceki fuarlarda olduğu gibi yer verdiklerini söyleyen Başkan Başdeğirmen, Ispartalı yazarlara da teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in örnek belediyecilik anlayışını ortaya koyduğunu belirten Vali Abdullah Erin, “Kitap fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Tüm kaymakamlarımıza bir kez daha sesleniyorum ilçe ve köylerimizdeki çocuklarımızın hepsini İl Milli Eğitim Müdürümüzün de konuyu takip etmesi suretiyle buraya getirip buranın havasını teneffüs etmelerini sağlayalım” görüşlerinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol ve çocuklar tarafından 7. Isparta Kitap Fuarı’nın açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından Vali Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile katılımcılar stantları ziyaret ederek, kitapları inceledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen fuarda çocuklarla sohbet ederek, onlara kitap alabilmeleri için hediye çeki verdi. Başdeğirmen çifti yerel yazarlar ile yayınevlerinin stantlarını da ziyaret etti.