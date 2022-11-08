Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince malvarlığına karşı işlenen suçların önlenmesi, suç ve suçluların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalarda 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı.

14 bin 790 kişiye uyuşturucu ile mücadele bilgilendirmesi yapıldı 14 bin 790 kişiye uyuşturucu ile mücadele bilgilendirmesi yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince malvarlığına karşı işlenen suçların önlenmesi, suç ve suçluların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalarda 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan titiz ve kararlı çalışmada; son bir hafta içerisinde farklı adreslerde bulunan işyerlerinden, ikametlerden ve park halindeki Otolardan gerçekleştiği anlaşılan 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Konuyla ilgili olarak tespit edilen 14 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslardan 8’i yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.