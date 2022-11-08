Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince malvarlığına karşı işlenen suçların önlenmesi, suç ve suçluların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalarda 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince malvarlığına karşı işlenen suçların önlenmesi, suç ve suçluların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalarda 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan titiz ve kararlı çalışmada; son bir hafta içerisinde farklı adreslerde bulunan işyerlerinden, ikametlerden ve park halindeki Otolardan gerçekleştiği anlaşılan 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Konuyla ilgili olarak tespit edilen 14 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslardan 8’i yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.