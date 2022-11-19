Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesinin, çocuklara ara tatil sürprizi olarak düzenlediği ’Toroslar Çocuk Şenliği’ büyük ilgi gördü.

Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesinin, çocuklara ara tatil sürprizi olarak düzenlediği ’Toroslar Çocuk Şenliği’ büyük ilgi gördü.

Çizgi dizi karakterleri ve eğlenceli aktivitelerle buluşmanın heyecanını yaşayan çocukları Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da yalnız bırakmadı. Çocukların sevgi gösterileri ile karşıladığı Başkan Yılmaz, onların eğlencesine ortak oldu.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 7 gün boyunca düzenlenen şenlikte çocuklar, ekranların sevilen çizgi dizi karakterleri ’Niloya, Kukuli, Elif’in Düşleri, Sevimli Dostlar, Heidi ve Harika Kanatlar ile Keloğlan’ın performanslarını, Hacivat-Karagöz, sihirbaz gösterilerini keyifle izledi. Toroslar’ın yanı sıra kentin tüm ilçelerinden binlerce çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik alanında birçok aktivite ve eğitici atölyeler yer alırken, aktiviteler çocukların yaş grubuna hitap edecek şekilde hazırlandı. Çocuklar, her gün farklı bir çizgi dizi kahramanının yer aldığı gösterilerde gerçeğe yakın kostümleriyle sahneye çıkan tiyatrocuların oyunlarıyla çok mutlu oldu. Gösterilerdeki müziklere eşlik eden çocukların coşkusu ise görülmeye değerdi.

Toroslar Belediyesinin bu etkinliği, hem çocukların hem de anne ve babaların büyük beğenisini topladı. Çocuklar ve aileleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, rüya gibi bir ara tatil dönemi geçirdiklerini söyledi.

Dev oyun parkuru, eğitici ve teknolojik atölyeler

Toroslar Belediyesi, çocuklar için hazırladığı dev organizasyonda, çocukların çok sevdiği çizgi dizi karakterleri, atölye çalışmaları ve sunduğu renkli faaliyetlerle Mersin’in en geniş çocuk şenliğini gerçekleştirdi. Dev şişme oyun parkurlarında arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklar, sanat atölyesi, taş boyama, yüz boyama ve seramik atölyesi, uzay gözlemevi, drone atölyesi, masal atölyesi, Vr sanal gerçeklik atölyesi, robotik kodlama atölyesi gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici aktivitelere de katıldı. Robotik kodlama atölyesinde 3D yazıcı tekniği ile yazdırılan Atatürk portresi çocuklara hediye edilirken, tahta bacak ve animatörlerin gösterileri de şenliğe neşe kattı.

"Sizleri çok seviyoruz"

Şenliğe katılan tüm çocuklara seslenerek iyi eğlenceler dileyen Başkan Yılmaz; “Sizleri çok seviyoruz. Bizim çocuklarımız ve geleceğimiz olduğunuz için çok seviyoruz. Akıllı, güzel çocuklarsınız. Sizler, bizim gözbebeklerimizsiniz” dedi.

Çocuklardan derslerine çok çalışmalarını, dişlerini düzenli olarak fırçalamalarını, anne ve babalarının sözlerini iyi dinlemelerini de isteyen Yılmaz, “Sizler, ilerde bizim yerimize geçeceksiniz. Sizleri çok önemsiyoruz. Ara tatilde bilgisayarın başında değil, yaşıtlarınızla eğlenmenizi, oyun oynamanızı istedik. Bu çerçevede düzenlediğimiz şenliğimize yoğun ilgi gösteren tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sizler mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, şenlik alanında bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.