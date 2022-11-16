Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botuna (KB-4302) alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bodrum’da otel alevlere teslim oldu

Bodrum’da otel alevlere teslim oldu

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