8 yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirilen festival, salçalık biberin kaliteli ve yoğun olarak yetiştirildiği Çeltikçi Mahallesi’nde yapıldı.

8 yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirilen festival, salçalık biberin kaliteli ve yoğun olarak yetiştirildiği Çeltikçi Mahallesi’nde yapıldı.

Çiftçilere, üreticilere destekleriyle adından sıkça bahsettiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İncirimiz, bamyamız, domatesimiz, yaban mersinimiz, cevizimiz, kapya biberimizi yani Mustafakemalpaşa’nın verimli topraklarında yetiştirilen tüm ürünlerimizi dünyaya tanıtacağız. Tarımda çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Her hafta başka bir doğal güzelliğimizi markalaştırmak için festivaller düzenliyoruz. İnşallah, Çeltikçi Kapya Biberimiz’de lezzetiyle doğallığıyla dünya markası olacak" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin tarım ekonomisine kazandırdığı yeni ürünler sayesinde çiftçiler bibere domatese ek alternatif ürünler deneyerek yeni kazanç kapılarını aralıyor. İklim koşulları, coğrafi yapısı, toprak analizi hakkında üreticilere ve mahalle sakinlere eğitimler veren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, düzenli aralıklarla tohum desteği sağlıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Mehteri ve Çocuk Mehter Takımı eşliğinde Çeltikçi Cumhuriyet Meydanı’nda kortej yürüyüşü ile başlayan festivale, çevre ilçelerden ve illerden büyük ilgi gösterildi. Çeltikçi Mahallesinin yöresel lezzetlerinden olan hamur bamyası ve festivalin gözbebeği kırmızı kapya biberi ikramında bulunuldu. Üretici stantların yoğun ilgi gördüğü festivalde Başkan Kanar tüm stantları gezip, üreticilere plaket takdiminde bulundu. Eğlencenin lezzettin buluştuğu festivalde Bursa Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Grubu, Roman Orkestrası ve Belediye Orkestrası eşliğinde müziğin ve ziyafetin tadını çıkardı.