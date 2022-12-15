Sakarya’nın Karasu ilçesinde 7 farklı mahallede meydana gelen 18 hırsızlık olayı ile alakalı çalışma başlatan jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 7 farklı mahallede meydana gelen 18 hırsızlık olayı ile alakalı çalışma başlatan jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bağlı 7 farklı mahalle üzerinde 18 hırsızlık olayı gerçekleşti. Meydana gelen hırsızlık olayları ile alakalı jandarma ekipleri çalışma başlattı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde H.Ç. (34), B.Ş. (35) ve M.Y. (36) isimli şüphelilerin hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlendi. Ekiplerce yakalanan H.Ç. ve B.Ş. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y. isimli şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hırsızlık malzemelerini satın aldığı tespit edilen Y.Ö. isimli şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise çalınan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, M.Y. isimli şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.