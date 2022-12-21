Samsun Çarşamba Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi 2022 yılında yaptığı üretim ile yıllık 4,5 milyon TL ciro elde etmeyi başardı. Basketbol potası, öğretmen ve öğrenci dolabı, sıra tamiri, e-sınav salonu alt yapısı gibi alanlarda üretim yapan lisedeki öğrenciler hem harçlıklarını çıkarıyor hem öğreniyor.

Samsun Çarşamba Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi 2022 yılında yaptığı üretim ile yıllık 4,5 milyon TL ciro elde etmeyi başardı. Basketbol potası, öğretmen ve öğrenci dolabı, sıra tamiri, e-sınav salonu alt yapısı gibi alanlarda üretim yapan lisedeki öğrenciler hem harçlıklarını çıkarıyor hem öğreniyor.

Çarşamba Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi eğitim, istihdam, üretim alanında adından söz ettiriyor. Lise; metal, mobilya ve iç mekan tasarımı, inşaat, bilişim, elektrik-elektronik, motorlu araçlar teknolojileri ve makine alanlarında üretim yapıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki okullara basketbol potası, masa ve sıra gibi ürünler yollayan lise, okulların taleplerine karşılık veriyor. Lisenin döner sermayesinde çalışan öğrenciler her ay düzenli olarak maaşlarını alırken lisenin müdürü Mehmet Önder, aralık sonunda 4 buçuk milyon ciro hedefini gerçekleştireceklerini söyledi.

"Öğrencilerimizi aldığı ücreti daha da arttırmayı hedefliyoruz"

Lisenin çalışmaları hakkında bilgi veren Müdür Mehmet Önder, "Okulumuz 1986 yılında 26 dönümlük arazi üzerine kurulmuş ve halen eğitimi devam etmekte olan bir kurumdur. Okulumuzda Anadolu meslek programı, Anadolu teknik programı, mesleki açık lise programları uygulanmaktadır. Bütün programlarda toplam bin 100 öğrenci eğitim almaktadır. Okulumuzda döner sermaye çalışması olarak basket potası, öğretmen ve öğrenci dolabı, sıra tamiri, sınav salonu alt yapısı gibi Samsun ve çevresinin de ihtiyaç olan çalışmaları gerçekleştirmektedir. 2022 yılında şu ana kadar Kasım ayı itibari ile 3,5 milyonu geçen bir ciromuz bulunmaktadır. 2022 Aralık sonuna kadar 4,5 milyon TL ciro hedefledik ve bunu da gerçekleştireceğiz. Döner sermaye çalışmalarındaki hedefimiz döner sermayenin bir eğitim aracı olduğunu düşünerek öğrencilerimizin hem para kazanması hem de bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefliyoruz. 2022 yılı içinde şu ana kadar 145 bin lirayı öğrencilerimize ücret olarak ödedik. Önümüzdeki yıllarda da döner sermaye çalışmalarına daha da ağırlık vererek öğrencilerimizin aldığı ücreti arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca okulumuz 7 alanda döner sermaye çalışması gerçekleştirmektedir. Zaten amacımız 7 alanın 7’sinde döner sermaye çalışması gerçekleştirerek, öğrencilerin kendilerini geliştirmesidir. Motorlu araçlar teknolojisinde alanda çalışma olarak Samsun Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği ile okulumuz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol gereği boya atölyesi kurulumu, atölye donatımı ve boya dalını seçecek öğrenciler içerisinde sektörün ihtiyaç duyduğu kaporta boya elamanı yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Protokol sayesinde özel bir firmadan okulumuza minibüs hibe edilmiştir. Protokol sonucunda boya atölyesi ve boya dalını açarak sektörün ihtiyaç duyduğu boya elemanı yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Çarşamba Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğretmeni Zeliha Özbey Çalıoğlan, "Burada döner sermayesi işletmesi adı altına yıpranmış ve eski sıraları tamir ve tadilatı yapılmaktadır. Bu çalışmaları il ve ilçe bazında yapıyoruz. Ortalama günde 100 tane sırayı kullanıma kazandırıyoruz. Öğrenciler ise hem makineleri tanıyor hem kendilerine kazanç sağlıyorlar hem de değişik malzemelere temas etmiş oluyorlar. Onlar açısından faydalı bir eğitim oluyor" diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Emirkan Atmaca ise "Burada 100’e yakın sıra yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalardan harçlıklarımızı çıkarıyoruz. Buradaki çalışmaları görerek belirli bir yere geldikten sonra ileride kendi işyerimi açmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Lise çalışmalarına devam ediyor.