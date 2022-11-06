Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen “7.”Efsaneler Kupası” futbolun efsane isimlerini bir araya getirdi. Turnuvada finalde Galatasaray ile karşılaşan Antalyaspor, turnuvanın şampiyonu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen “7.”Efsaneler Kupası” futbolun efsane isimlerini bir araya getirdi. Turnuvada finalde Galatasaray ile karşılaşan Antalyaspor, turnuvanın şampiyonu oldu

Antalya’da Belek Turizm Merkezi’nde bulunan bir otelin futbol sahasında gerçekleştirilen “7.Efsaneler Kupası” turnuvası Türk ve Alman eski futbolcularını bir araya getirdi. Turnuvaya kıdemli 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Galatasaray, Antalyaspor, Beşiktaş, FC Nürnberg, FC Adler, Acun Medya, Hannover 96, ATFF takımları katıldı.

Antalyaspor 4-2 kazandı

Türk Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada, sporseverlerin yakından tanıdığı Sabri Sarıoğlu, Ali Zitouni, Deniz Barış, Fevzi Tuncay sahaya çıktı. Finalde Galatasaray ile karşılaşan Antalyaspor, penaltılarda 4-2 yenerek sahadan galip ayrılan takım oldu. Turnuvada yapılacak çekilişlerde elde edilen gelirler ise Lösemili çocuklara bağışlandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Turnuvanın sona ermesinin ardından akşam gerçekleşen ödül töreninde Avrupa Türk Futbol Federasyon Genel Sekreteri Halil Ağırdoğan ve Almanya Büyükelçiliği Vize Bölüm Başkanı Jörg Fürstenau tarafından kazanan takımlara kupaları takdim edildi. Turnuvada 2. Olan Galatasaray’a ise Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erkan Demirci tarafından Başkan Muhittin Böcerk’in imzasını taşıyan forma verdi.

Efsaneler kadrosu genişleyecek

Bu yıl yedincisi düzenlenen turnuvada sporseverlerin ilgisini arttırmak adına bir sonraki yıl düzenlenecek Efsaneler Kupasında Almanya Liginden 2 takım daha yer alacak. Jörg Fürstenau Schalke04, BVB Dortmund gibi takımlarla görüştüklerini belirtti. Bir sonraki yılın daha mücadeleci, hırslı ve her şeyden önce Türk-Alman dostluğunu arttırmak adına bu takımlarla konuştuklarını söyledi.