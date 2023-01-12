Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Modern altyapı için Ören’de çalışmalar başladı

Modern altyapı için Ören’de çalışmalar başladı

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