Altı farklı ilin valisinin katıldığı ve bu sene yedincisi düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, “Ülkemiz aldığı düzenli göçün yanında; içerisinde bulunduğu coğrafi ve stratejik konumuna ek olarak, gelişen bir ekonomiye sahip olması nedeniyle transit ülke konumundan çıkarak düzensiz göçmenler için hedef ülke haline gelmiştir” dedi.

Altı farklı ilin valisinin katıldığı ve bu sene yedincisi düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, “Ülkemiz aldığı düzenli göçün yanında; içerisinde bulunduğu coğrafi ve stratejik konumuna ek olarak, gelişen bir ekonomiye sahip olması nedeniyle transit ülke konumundan çıkarak düzensiz göçmenler için hedef ülke haline gelmiştir” dedi.

11.Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı bugün Uşak’ta gerçekleşti. Düzenlenen toplantıya Uşak Valisi Turan Ergün, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Valisi Ali Fuat Atik katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan program, ev sahipliği yapan Uşak’ın tanıtım videosuyla devam etti. Videonun ardından konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, düzenli ve düzensiz göçün ne olduğunu aktardı. Vali Ergün, “İnsanlık tarihi kadar kökleri geçmişe dayanan göç olgusu, yol açtığı sosyal, siyasal ve ekonomik sonuçlardan dolayı çok boyutlu bir kavramdır. Göç hareketleri uzun yıllar boyunca sadece göç eden bireyler ve grupları değil, aynı zamanda göç edilen yerde bulunan yerleşik toplulukları etkilediğinden dolayı dünyanın önemli siyasal, sosyal ve ekonomik bir sorunu haline gelmiştir. Zaman içerisinde insanlar çeşitli nedenlerden dolayı yaşadığı mekândan ayrılmak durumunda kalmıştır. Göç kavramıyla ifade edilen bu ayrılık, insan ve mekân üzerinde çok yönlü bir etkiyi de beraberinde getirmiştir. İnsanlar, ekonomik nedenler ve güvenlik kaygısı başta olmak üzere kuraklık, susuzluk veya savaşlar gibi gerekçelerle başka yerlere göç etmişlerdir. Küreselleşmenin getirdiği iletişim ve seyahat özgürlüğü tüm dünyada göç hareketliliğinde artışa neden olmuş; bugün ülkelerin veya bölgelerin sorunu olmaktan çıkarak bütün dünyanın sorunu haline gelmiştir" dedi.

“Ülkemiz ülke konumundan çıkarak düzensiz göçmenler için hedef ülke haline gelmiştir”

Düzenli ve düzensiz göç arasındaki farkları anlatan Vali Ergün, ülkemizin coğrafi sebeplerinden kaynaklı da düzensiz göçmenlerin hedefi haline geldiğini ve düzensiz göçlerin ülkemizi artarak etkilemeye devam ettiğini söyledi. Ergün, “Düzensiz Göç; özellikle ülkeler arası göçte devletlerin yoğun problemler yaşamasına neden olan göçtür. Ülkemize yasadışı yollarla giriş yapan, yasadışı şekilde konaklayan ya da yasal olarak giriş yapıp, yasal süre içerisinde ülkemizi terk etmemek durumları düzensiz göçü doğurur. Düzenli Göç; kişilerin kendi ülkeleri dışındaki herhangi bir ülkede, kendi ülke topraklarından transit geçiş yaptıkları ülkenin ve gittikleri ülkenin yasal prosedürü çerçevesinde kısa süreli veya süreli konaklaması durumudur. Ülkemiz aldığı düzenli göçün yanında; içerisinde bulunduğu coğrafi ve stratejik konumuna ek olarak, gelişen bir ekonomiye sahip olması nedeniyle transit ülke konumundan çıkarak düzensiz göçmenler için hedef ülke haline gelmiştir. Küresel bir insanlık trajedisi olan düzensiz göç ülkemizi her geçen gün, artarak etkilemeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Toplantı Vali Ergün’ün açıklamalarının ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.