Sivas’ta 11 ilden 494 sporcunun katılımı ile düzenlenen “7. Cumhuriyet Kupası İller Arası Karate Turnuvası” başladı. Yarın sona erecek olan turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.

Sivas’ta 11 ilden 494 sporcunun katılımı ile düzenlenen “7. Cumhuriyet Kupası İller Arası Karate Turnuvası” başladı. Yarın sona erecek olan turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Karate İl Temsilciliğinin 2022 yılı faaliyet programında yer alan “7. Cumhuriyet Kupası İller Arası Karate Turnuvası” start aldı.

4 Eylül Spor Vadisi Taha Akgül Spor Salonunda yapılan turnuvaya 11 ilden 25 kulüp ve 494 sporcu katıldı. Turnuvada sporcular minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorisinde kata ile kumite dalında mücadele ediyor. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya rekabet ediyor.

4 tatemide yapılan turnuvada Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen 48 hakem görev aldı. Turnuva yarın yapılacak maçların ardından sona erecek. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya, kulüplere ise kupa takdim edilecek.