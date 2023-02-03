Bursa’da 7 büyükbaş hayvanını kaybeden vatandaşın yardımına jandarma yetişti. Ormanlık alanda 3 gündür kayıp olan hayvanları, bölgede arama yapan jandarma ekipleri 5 saatte bulup sahibine teslim etti.

Bursa’da 7 büyükbaş hayvanını kaybeden vatandaşın yardımına jandarma yetişti. Ormanlık alanda 3 gündür kayıp olan hayvanları, bölgede arama yapan jandarma ekipleri 5 saatte bulup sahibine teslim etti.

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Burcun Mahallesi’nde 7 büyükbaş hayvanını kaybeden E.Y. (45) adlı vatandaş, 3 günlük arayışın ardından jandarma ekiplerine müracaat etti. Durum üzerine Jandarma İl Komutanlığı bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bölgede arama yapan ekipler 5 saatlik sürede, kaybolan hayvanları 4 kilometrelik ormanlık alanda buldu. Olumsuz hava şartları sebebiyle 7 hayvandan birinin öldüğünü belirleyen ekipler, 6 hayvanı sahibine teslim etti. Hayvanların sahibi ise jandarma ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.