Dünya genelinde 32 ülkeden 7 bin yabancı öğrenci Türkiye’de okumak için OMÜ YÖS-2023’e girdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ YÖS-2023), 32 ülke ve 56 merkezde uygulandı. Sınav, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan 32 farklı ülkede 56 farklı sınav merkezinde, 5 farklı dilde gerçekleştirildi.

OMÜ YÖS, Türkiye saati ile 13.00’te başlayıp 15.00’te sona erdi. Katılımcıların kendi dillerinde girdiği sınava yaklaşık 7 bin başvuru oldu. Sınavın düzenlenmesine katkıda bulunan 19 Türk üniversitesi, öğrencilerin katılım ve tercih sürecini kolaylaştırmak ve sınavın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için titiz bir çalışma yürüttü.

Türkiye’de bir ilk: Ortak tercih sistemi

Yabancı uyruklu öğrencilerin katılım ve tercih sürecini kolaylaştırmak ve sınavın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için titiz bir çalışma yürütüldü. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, kendi dillerinde sınavlara girdi ve küresel bir sınav atmosferinde bir araya geldi. Yabancı öğrencilerin katılımını teşvik etmek ve onlara küresel bir eğitim ortamı sunmak için gerçekleştirilen 2023 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi; 19 farklı üniversite ortak tercih sistemi etrafında toplandı. Bu sayede OMÜ YÖS’e giren adaylar ortak tercih sistemini kullanarak 19 farklı üniversitenin lisans ve önlisans programlarını rahatlıkla tercih edebilecekler.