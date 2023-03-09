Etiyopya’da yaşayan ve glomus tümörü nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Mohammed Chıro, 7 bin kilometrelik yoldan şifa için geldiği Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Etiyopya’da yaşayan ve glomus tümörü nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Mohammed Chıro, 7 bin kilometrelik yoldan şifa için geldiği Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Etiyopya’da yaşayan Mohammed Chıro, yaklaşık 6 yıl önce glomus tümörüne yakalandı. Oradaki doktorlardan umduğunu bulamayan Chıro, arayışa geçti. İstanbul’da bir doktor arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye’ye gelen Chıro, Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel’e ulaştı. Yapılan tetkiklerin ardından Lokman Hekim Van Hastanesinde ameliyata alınan Chıro, başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Türkiye’nin birçok yerinden hatta Avrupa’dan hasta kabul ettiklerini ifade ederek, ilk defa Etiyopya’dan bir hastanın geldiğini söyledi. Mohammed Chıro isimli hastanın yaklaşık 6 yıl önce şahdamarında tümör tanısının konduğunu belirten Dr. Başel, “Tabi o zaman tümör küçüktü ama zamanla büyüdü. Biz filmini çektiğimizde yaklaşık 6 santimlik bir tümörü vardı ve şahdamarını da tamamen sarmıştı. En kötü seyirli tümördü. Damarı tamamen sardığı için ameliyat planlamasında damarı da değişmemiz gerektiğine karar verdik. Çok özel teknikler kullanmamız gerekti. Eğer dikkat etmesek, bu ameliyatta hastanın felç geçirme riski çok yüksekti ama Allah’a şükür ameliyatını yaptık. Tümörünü tamamen temizledik ve damarını tamir ettik. Hiçbir problem olmadı. Şu anda durumu iyi ve birkaç gün içinde inşallah taburcu edeceğiz” dedi.

Etiyopya’dan ilk defa glomus tümörlü bir hastanın Van’a geldiğine dikkat çeken Başel, “Ameliyat öncesi bizde strese girdik. Çünkü oradan ilk kez böyle bir hasta geliyor ve o da en zor hastalardan biri. Normal bir hasta gelseydi bu kadar sıkıntı yaşamayacaktık. Daha önceden de Etiyopya’dan bir hasta gelmiş ve İstanbul’daki bir hastanede ameliyat olmuş. Küçük bir tümörü var ve hastayı kaybetmişler. Bu kötü bir tecrübe olmuş. Üstelik hasta Dr. Nasraddin Bey’in yakınıymış. Biz öyle bir şey yaşamayalım diye çok gayret ettik. Allah’a şükür bir sıkıntı olmadı. Her şey iyi gitti. Bu hasta eğer başka bir yerde olsaydı ya da bu ameliyatı ben 7-8 sene önce yapamazdım. Hasta bu kadar sağlıklı çıkamazdı. Ama biz son zamanlarda glomus tümörü ile ilgili çok yeni teknikler uyguluyoruz. Hastanın zarar görmemesi için kendimizi çok geliştirdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sağlık turizminde çok iyi yerlere geldiğini vurgulayan Başel, “Yurt dışından hastaların Türkiye ve Van’a gelmesi bizi sevindiriyor. Türkiye sağlık turizminde çok iyi yerlere geldi. Tabi bu yapılan sağlık yatırımlarının bir sonucu. Dünya çapında büyük şehir hastanelerimiz oluştu. Ayrıca sağlıkta özelleştirmenin lokomotif etkisiyle de Türkiye şu anda sağlık alanında çok çok iyi yerlerde. Biz talebe iken İngiltere’de, kalp ameliyatı için Türkiye’den giden hastalar için otel hastaneler vardı. Bu çok uzun bir süre değil. 30 yıl önce böyleydi. Türkiye’den insanlar yurt dışına tedaviye gidiyorlardı. Şu anda bırakın yurt dışına gitmeyi, birçok konuda Türkiye referans ülke konumuna geldi. Bu bizi çok sevindiren bir durum. Tabi bizim için bu işin önemi hastaların Van’a gelmesi. Türkiye’deki, İstanbul’daki bir hastayı bile Van’a getirtmek zor iken, ben İngiltere’den Van’a hasta getirdim. Yani bu bizim için çok anlamlı. Etiyopya’dan hasta İstanbul’a geliyor, İstanbul’daki hastanelerde tedaviyi kabul etmiyor ve Van’a geliyor. Bu çok anlamlı. Bu işe böyle bakmak lazım” diye konuştu.

Etiyopya’dan şifa için Van’a gelen Mohammed Chıro ise doktorların kendisine Hindistan’ı da önerdiğini belirterek, “Biz Van’ı tercih ettik. Çünkü oradaki bir doktor akrabam bunu çok iyi araştırmamı ve çok fazla vaka yapan hocayı bulmamı söylemişti. Ben de sosyal medyadan araştırdım ve Dr. Başel’e ulaştım. Şu an çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mohammed Chıro’nun amcası Genoma Kasım Kıtlu da, “Hem teknoloji hem de insanın kalitesi çok önemlidir. Böyle güzel hocaların olması çok önemlidir. Onun için geldik. O iyi bir şeydir. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Veli Avci ve Hastane Genel Müdürü Fatih Doğan, Etiyopyalı hastayı ziyaret ederek, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.