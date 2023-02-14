Bilecik Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi ve bir ayakkabı firması işbirliği ile 7 bin adet yeni ayakkabı depremzedelere dağıtıldı..

Bilecik Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi ve bir ayakkabı firması işbirliği ile 7 bin adet yeni ayakkabı depremzedelere dağıtıldı..

Ayakkabılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yardım gemisiyle Hatay’a gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı organizasyonunda Hatay’da kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmalara katılmak üzere Hatay’da bulunan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, depremzedeler için hazırlanan ayakkabıları vatandaşlara dağıttı.

"Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz"

Depremzedelerin taleplerini dinleyen Başkan V. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ‘’Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle toplanan 7 bin çift ayakkabıyı İBB’nin gemisiyle Hatay’da depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın emanetini ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.