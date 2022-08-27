Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde 4 farklı branşta gerçekleştirilen ve 7 bin 710 öğrencinin eğitim aldığı yaz kursları sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde 4 farklı branşta gerçekleştirilen ve 7 bin 710 öğrencinin eğitim aldığı yaz kursları sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde yaz kursları sona erdi. 14 farklı branşta gerçekleştirilen ve binlerce öğrencinin eğitim aldığı SGM’lerin kapanış programı büyük heyecana sahne oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin katıldığı programda öğrenciler yaz kurslarında öğrendiklerini ailelerine ve misafirlere sergiledi. Yüce, belediye olarak eğitim konusunda birçok proje yürüttüklerini aktardı. Yüce, “Çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek, el becerileri ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak, çevreyi tanımalarına yardımcı olmak adına sosyal gelişim merkezlerimizde yaz okulumuzun kapıları açıldı. 14 farklı branşta eğitimler sunuldu. Açmış olduğumuz Engelsiz Hobi Kursları ve Adapazarı, Karasu, Geyve, Sapanca, Akyazı da ki Sosyal Gelişim Merkezi yaz okullarımızda toplam 7 bin 710 öğrencimiz eğlenirken öğrendi, yaz tatilini verimli bir şekilde geçirdi. Böylesine güzel eğitimler gören çocuklarımıza; geleceğimizi gönül rahatlığı ile emanet edebileceğimizin farkındayız. Şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz” dedi.