Zonguldak’ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek merkezî sınava ilişkin son hazırlıklar, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan başkanlığında toplantıda gözden geçirildi.

Zonguldak Merkez ve 7 ilçede sınavın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınan önlemlerin değerlendirildiği toplantıda sınava ilişkin hazırlıklar ve sınav sürecinde yapılacak iş ve işlemler ayrıntılı olarak ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, yapılan toplantının birinci oturumuna; Zonguldak Merkezdeki 21 sınav binasında görevli bina sınav komisyonları ve Bölge Sınav Yürütme Komisyon üyeleri, toplantının ikinci oturumuna; Eğitim Müfettişleri Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ,Eğitim Müfettişleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürleri, İl temsilcisi olarak görevlendirilen Şube Müdürleri katıldı.

Pazar günü gerçekleştirilecek LGS sınavına ilişkin son hazırlıkları değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan; “İlimizde 121 okulumuzda, 517 normal salon, 99 tek kişilik salonda 7 bin 291 öğrencimizin katılımı ile gerçekleştirilecek olan liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak merkezî sınava ilişkin hazırlıkları değerlendirme fırsatı bulduk. Öğrencilerimizin öğrenim hayatlarında önemli adımlardan birisi olan bu sınavın sorunsuz sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için İlimizde tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Sınav binalarımızda, bina sınav komisyonlarımız sınava ilişkin tüm tedbirleri alarak hazırlıkları tamamladılar. Salonlarda görev yapacak öğretmenlerimizin görev tanımlaması yapıldı. Sınav öncesi, sınav süreci ve sınav sonrası yapılacak çalışmalara dair bina sınav komisyonlarımızı bilgilendirdik. Tüm çabalarımız evlatlarımızın geleceği için. Milli Eğitim Bakanlığımız Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS) 2023’ün tüm uygulama hassasiyetleri değerlendirildi ve büyük bir titizlikle İlimizde uygulanacak. Bu sınavın, sınav sürecindeki öğrencilerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Evlatlarımızın, hayallerine giden yollarında onları desteklemeye devam edeceğiz.”

Ayrıca öğrenciler LGS kapsamındaki sınava kendi okullarında girecekler. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.