Samsun’un Bafa ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Samsun’un Bafa ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ’çocuk kaçırma, hırsızlık, uyuşturucu kullanma ve kasten adam yaralama’ suçlarından 7 ayrı dosyası bulunan E.K., Medrese Aralığı Sokak’ta devriye gezen gece bekçilerini görünce kullandığı otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. Olay yerine takviye kuvvet çağıran bekçiler, kaçan şahsın peşine düştü. E.K., kovalamaca sonucunda Ayakkabıcılar Arastası’nda bekçiler tarafından yakalandı. E.K. ile birlikte araç içerisinde bulunan F.Ç. gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Otomobilde yapılan aramada 3 adet uyuşturucu içme aparatı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik ekiplerince de otomobili kullanan E.K’ye ’ehliyetsiz araç kullanmaktan’ 3 bin 674 lira, ayrıca araç sahibine 3 bin 674 lira para cezası uygulandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.