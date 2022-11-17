Sultanbeyli’de yaşayan Enes Okumuş, ameliyat olmadan, spor ve sağlıklı beslenme programı uygulayarak 7 ayda 50 kilo verip 125 kilodan 75 kiloya düştü. Okumuş, son halini görenlerin kendisini tanıyamadığını belirtti.

Sultanbeyli’de yaşayan Enes Okumuş, ameliyat olmadan, spor ve sağlıklı beslenme programı uygulayarak 7 ayda 50 kilo verip 125 kilodan 75 kiloya düştü. Okumuş, son halini görenlerin kendisini tanıyamadığını belirtti.

Sultanbeyli’de yaşayan Enes Okumuş, aşırı yemek yeme isteğinden dolayı 125 kiloya ulaşınca, uzman ve profesyonel hocalar eşliğinde spora başladı. Okumuş, düzenli spor ve sağlıklı beslenme programı uygulayarak, herhangi bir operasyon geçirmeden ve ilaç kullanmadan 7 ayda 125 kilodan 75 kiloya kadar düştü. Büyük azimle spora devam eden Okumuş’un son halini görenler, kendisini tanıyamıyor.

“7 ayda 50 kilo verdim, herhangi bir operasyon geçirmedim”

7 ayda 50 kilo verdiğini söyleyen Okumuş, "125 kiloyla sürece başladım. Belli bir düzeyde yaptıktan sonra ilerleme kaydedemediğimi anladım. Okan hocayla tanıştım. Güzel bir spor programı ve diyetle beraber bu durumlara geldik. 7 ayda 50 kilo verdim. Herhangi bir operasyon geçirmedim. Motivasyonumun düştüğü dönemlerde hocamın sayesinde motivasyonu artırıp spora devam ettik. Hocamın sayesinde sağlıklı yiyecekler yedim, aç kalarak değil genel olarak karnımı doyurarak bu hale geldim. Kilolu olduğum dönemler kötü dönemlerdi. Psikolojik olarak düşüşteydim. Hiçbir kıyafeti kendime yakıştırmıyordum, mutsuzdum. Ama şu an mutluyum. Bu şekilde kendimi seviyorum. İnsanlar ilk önce inanamıyorlar. Daha sonra azmimle beraber başardığımı görünce iyi şeyler söylüyorlar” dedi.

“Zoru başardı”

Okumuş’un zoru başardığını belirten Spor Hocası Okan Çolak, "Sağlıklı beslendiği sürece bu kilosunu ve görüntüsünü koruyacak. Beslenmesine göre kalori açığı oluşturduk ve antrenmanlarla bu sonuca ulaştık. Haftada 4 gün, ortalama 1 buçuk saat beraber çalıştık. 2 gün de kendisi kardiyo yaptı” ifadelerini kullandı.