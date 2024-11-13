Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, son 7 ayda 5 bin 202 ihbara müdahale etti.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 2009 yılında kurulan ve 17 bin 54 metrekarelik bir alanda hizmet veren Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, 51 köpek kulübesi, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı, röntgen odası, laboratuvar, ameliyathane ve idari bina yer alıyor. 400’ü köpek ve 150’si kedi olmak üzere 550 hayvan kapasitesine sahip merkezde yaralı hayvanların tedavi ve bakımları yapılıp beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.

Bin 202 hayvan doğaya bırakıldı

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale ediliyor. 8 Nisan 2024’ten bugüne kadar geçen 7 aylık süreçte 5 bin 202 ihbara müdahale eden ekipler, bin 202 hayvanın da bakımlarını tamamlayıp doğaya bıraktı.

130 hayvan sahiplendirildi

Merkeze gelen hayvanları önce cinsiyetine göre ayıran ekipler, hasta olan hayvanları ise rehabilite ediyor. Bakım ve tedavileri tamamlanan hayvanları 5199 sayılı yasa gereği aldığı yere bırakan ekipler, bazı hayvanların sahiplendirilmesini de sağlıyor. Bu kapsamda son bir ayda 26’sı kedi, 104’ü de köpek olmak üzere toplam 130 hayvan sahiplendirildi.

Mobil araç ile yerinde tedavi yapılıyor

Bakım merkezi ekipleri, yerinde tedavi programı kapsamında ise mobil kısırlaştırma aracı ile saha çalışması yürütüyor. Mobil kısırlaştırma aracında bir klinikte olması gereken azami bütün özelliklere sahip, yalıtımlı ve tamamen sterile edilebilir bir ortamın yanı sıra klima ve havalandırma sistemi, sıcak ve soğuk su sistemi, elektrik olmayan yerler için de jeneratör bulunuyor. Kırsal bölgelerdeki sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işlemleri için tam donanımlı olarak hazırlanmış olan araçta, sterilizatör ve acil durumlar için kafes sistemi mevcut. Ekipler, mobil kısırlaştırma aracıyla da 368 hayvanı tedavi ederken, 19 köpeğin de kısırlaştırmasını gerçekleştirdi.

"Kısırlaştırma çalışmalarımız devam ediyor"

Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Jehat Altun, Nisan ayından bu yana 5 bin 200 ihbara müdahale ettiklerini belirterek, gelen ihbarlarda kedi sayısının köpek sayısından daha fazla olduğunu ifade etti. Altun, “Barınakta ilçelerden gelen kısırlaştırma çalışmalarına şu an ağırlık vermekteyiz. İlçelerden gelen uyuz hayvanların tedavisi adına ilçeler bazında çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca mobil kısırlaştırma aracıyla kentin muhtelif yerlerinde kısırlaştırma işlemlerimiz devam ediyor. Mobil kısırlaştırma aracımızla kentin muhtelif yerlerindeki travmatik hasta hayvanlara da müdahale ettik” dedi.

"Hayvanlar bizim sessiz canlarımız"

7 aylık süreç içerisinde Çınar ve Mardin yangınında zarar gören hayvanlara müdahale ettiklerini de söyleyen Altun, ilçelerde de barınak kurma girişimlerinin olduğunu belirtti. Altun, “Sağlık İşleri Daire Başkanımız ile Çınar başkanlarıyla barınak konusunda bir görüşmemiz oldu. En kısa zamanda barınak açma girişimleri var. Ergani ilçemizin bu konuda bir çalışması var. Bismil’in bir yer oluşturma çabası var. Bunlar önemli şeyler. İlçelerimizde de barınak kurulması sorunun çözülmesi için daha iyi olacaktır. Hayvanlar bizim sessiz canlarımız. Onların sesi yok. Biz onların sesi olmaya devam edelim” diye konuştu.