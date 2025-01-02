Sivas’ta 1271 yılında devletler arasındaki rekabet dolayısıyla inşa edilen ve 754 yıldır ayakta olan Çifte Minareli Medrese, restore edilecek. İslam hukuku üzerine derslerin verildiği görkemli medresenin restorasyonuna kısa zamanda başlanacak.

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, içerisinde barındırdığı tarihi eserler ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı oluyor. Dünyada eşi benzeri olmayan Tarihi Kent Meydanında 3 farklı dönem eserlerinin görüldüğü kentte her tarihi yapının farklı bir hikayesi bulunuyor. 1271 yılında İlhanlılar Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılan Çifte Minareli Medrese, süslemeli taç kapısı ve çinili iki minaresi ile dikkati çekiyor. 37,5 metrelik taç kapısı ile yıllara meydan okuyan medrese, 7 asrı aşkın süredir misafirlerini ağırlıyor. Selçuklularla rekabet halinde olan İlhanlılarca inşa edilen görkemli medrese, görenleri kendine hayran bırakıyor. Tarihi boyunca çeşitli restorasyonların yapıldığı eşsiz medrese için yeni bir restorasyon projesi hazırlandı.

Osmanlı’nın son dönemine kadar eğitim verildi

Konuya ilişkin ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, dönemin yüksekokulu olan Çifte Minareli Medrese’nin restorasyonunun kısa zamanda başlayacağını ifade etti. Gök Medrese ile Çifte Minareli Medrese’nin aynı yıl yapımına başlandığını kaydeden Karaca, “Halk ikisini de Selçuklu eseri diye bilir. Hâlbuki iki eser de birbirinden ayrıdır. Gök Medrese Selçuklu, Çifte Minareli Medresemiz ise İlhanlı eseridir. İkisi de adeta beraber yapılmıştır. 1271 yılında yapımına başlanmış rekabet halinde iki medresedir. Çifte Minareli Medresemizde yıllarca çeşitli ilimler okutulmuştur. Osmanlı’nın son dönemine kadar bu iki medresemiz de faaliyet göstermiştir.” dedi.

Taç kapıdaki kitabe ve yazılar gün yüzüne çıkacak

Medrese’nin kentte çok ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Cemal Karaca, “Çifte Minareli Medrese’nin restorasyonunda talihsizlik yaşanmış. Üstteki yazılar okunurken sıkıntı çekilmiş. Yeniden çizdiğimiz, kurulda onaylattığımız bir projemiz var. Bundan dolayı da hepimiz müsterih olalım. Medresede Peygamber Efendimizin halifelerinin isminin bulunduğu çeşitli kitabeler ve yazıları birlikte göreceğiz. Ancak son dönemde minareye bağlı olan yığma taştan yapılmış alanda kayma ve çökme olmuş. Bundan dolayı da orası için farklı bir proje çizdirdik. Yakın zamanda da oranın tamiratı yapılacak” şeklinde konuştu.