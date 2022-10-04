Denizli’nin Çal ilçesindeki tarihi yıllarca defineciler tarafından hedef haline gelen Tozlukara ve Hançalar köprülerinin restorasyonu bu ay içinde başlıyor.

Denizli’nin Çal ilçesindeki tarihi yıllarca defineciler tarafından hedef haline gelen Tozlukara ve Hançalar köprülerinin restorasyonu bu ay içinde başlıyor.

Dayılar Mahallesi yakınındaki Tozlukara Köprüsü, yıllardır defineciler tarafından kazıla kazıla talan edilmişti. Roma dönemine ait 55 metre uzunluğunda 3 metre genişliğindeki 2 kemerli antik köprü ile Hançalar Deresi’ndeki 7 asırlık tarihi Hançalar Köprüsü’nün restorasyon çalışması için ilk adım atıldı. Şantiyenin bu hafta içinde kurulması ve 25 personel ile restorasyon çalışmaları başlaması bekleniyor.

“Bu köprüler tarihimize ışık tutuyor”

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Tozlukara ve Hançalar köprülerinin restorasyonu için yetkili mercilerle 6 yıl boyunca defalarca dosya sunduklarını, bire bir ziyaretler de bulunduklarını söyleyerek, “Köprülerin restorasyonu için çok çabaladık. Geçen yıl ihale yapıldı, işi hep takip ettik. Sonunda ihaleyi alan firma Çal’a geldi. Bu köprüler Çal’ın en önemli tarihi ve kültürel değerleri arasında bulunuyor. Tarihimize ışık tutan köprülerin restorasyonu için emek verenlere, bizlere destek veren milletvekilleri, yetkili bürokratlara Çal halkı adına teşekkür ediyorum. Devletimiz, ihaleyi alan firmaya 20 milyon 320 bin TL ödeme yapacak” diye konuştu.