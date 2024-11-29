Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği yıllara rağmen önemini yitirmedi.

Mudurnu ilçe merkezindeki Orta Çarşı’da yaşatılan esnaf duası geleneğinde esnaf; hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için 7 asırdır dua ediyor. 7 asırlık gelenek bugün de soğuk havaya rağmen gerçekleştirildi. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya 7’den 70’e herkes eşlik etti. Çatılarda biriken karlar sebebiyle cami anonsundan uyarılar yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duası sonrasında hayırseverler tarafından esnaf ile vatandaşlara, lokum, hayır ekmeği ve pilav ikram edildi.