Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneğinde, depremden etkilenen ve hayatını kaybedenler için dua edildi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneğinde, depremden etkilenen ve hayatını kaybedenler için dua edildi.

Mudurnu ilçesinde 7 asırdır devam eden esnaf duası geleneği bugün de devam ettirildi. Cuma namazı öncesi okunan salanın ardından Orta Çarşı’da bir araya gelen Mudurnu sakinleri ve esnaf, Yıldırım Bayezid Cami Müezzini Eyüp Acar eşliğinde dua etti.

Ahilik kültürü olan gelenekte, 10 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yaralananlar ve hayatını kaybeden vatandaşlar da anıldı. Esnaf ve vatandaşlar, müezzin eşliğinde depremden etkilenen ve hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.