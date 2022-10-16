Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın himayelerinde, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğinde ve birçok paydaşın katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’nda Kilis 7 Aralık Üniversitesi de paydaş olarak yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın himayelerinde, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğinde ve birçok paydaşın katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’nda Kilis 7 Aralık Üniversitesi de paydaş olarak yer aldı.

Düzenlenen törende çok sayıda üniversite iş birliği ile 15 farklı bölgeden, 300 bilim insanı ve 2022 yılında on bin öğrencinin katılımıyla devam eden, 7 Aralık Üniversitesi koordinatörlüğü Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, yürütücülüğü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aykuthan Ulusoy tarafından gerçekleştirilen Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi’nin ıslak imza töreni de gerçekleştirildi. Protokol töreninde konuşma yapan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, bu sempozyumun tarihsel anlamda önemli bir yer olan Erzincan’da düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu; daha önce çevrimiçi düzenlenen TUDVA Projesi’nin protokol töreninin de bu toyda gerçekleştirilmesinin çok değerli olduğunu belirtti. Sempozyumda 7 Aralık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aykuthan Ulusoy bildiri sunumu gerçekleştirdi.

Sempozyumda, Türk Dünyası’nın geleceğinin tasavvuruna ilişkin çok önemli protokoller imzalandı. İmzalanan protokoller ile üniversitelerin Türk Devletler Teşkilatı’nın 2040 vizyon belgesinde yer alan tematik alanlardan en az birine odaklanarak çalışmalar gerçekleştirilmesi planlandı. Eğitim, halklar arası ilişkiler, ekonomi, enerji, kültür, sanat, dil ve tarih, gençlik, spor, diaspora gibi birçok alanda üniversiteler tarafından hayallerin gerçekliğe dönüştürülmesi yolunda projeler ve raporlar hazırlanacağı belirtildi.