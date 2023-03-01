Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Afet Bölgesi ÖSYM Koordinatörleri değerlendirme toplantısına katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Afet Bölgesi ÖSYM Koordinatörleri değerlendirme toplantısına katıldı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Aksoy ve Afet Deprem Bölgesi ÖSYM Koordinatörlerinin katılımlarıyla Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, bundan sonraki süreçlerde sınavların nasıl yapılacağı ele alındı.

Toplantıda, ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınavın Nisan ayı başında gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi sınavı olduğu belirtildi. Bu sınavla ilgili Mart ayının başında ek başvuru alınacağı ifade edildi.

Ek başvuruda adayların istedikleri yeri tercih edebilecekleri belirtilirken, Ek başvurularda alınan yüzde 50 ek ücretin de kaldırıldığı aktarıldı. Sınavlara girecek adayların Türkiye’nin herhangi bir yerinde sınava girebileceği belirtildi.