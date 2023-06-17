Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa müdahale ederken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.