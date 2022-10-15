Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kadıköy Plak Günleri’nin altıncısı bugün başladı. İki gün boyunca sürecek olan Kadıköy Plak Günleri, onlarca plak satıcısı ile plak severi bir araya getiriyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kadıköy Plak Günleri’nin altıncısı bugün başladı. İki gün boyunca sürecek olan Kadıköy Plak Günleri, onlarca plak satıcısı ile plak severi bir araya getiriyor.

Kadıköy Belediyesinin bu yıl altıncısını düzenlediği Kadıköy Plak Günleri başladı. Analog müzik severler, Kadıköy Plak Günleri’nde buluştu. İki gün boyunca sürecek programda bu yıl da İstanbul’un birçok noktasından plak dükkânı stantlarını açtı, plak koleksiyonerleri ve müdavimleri keyifli bir buluşma yaşadı. Normal şartlarda müzik şöleni ve DJ performanslarının da yer alacağı etkinlikte, Bartın’da meydana gelen maden ocağı faciası nedeniyle DJ performansları ve müzik dinletileri yer almadı.

Plak satıcısı Olcay Akyürek, “İnşallah bereketli geçer, önemli olan insanlara kaliteli müziği plak olarak dinletmek. Plağın özelliğini biliyorsunuz, analog kayıtlar oldukları için bunlar gözenek gözenek kaydedilir ve bütün sesleri ayrı ayrı duyarsınız. İnsanlar da bu aralar kaliteli müzik dinlemeyi seviyor. Plak da sürekli gelişiyor. Her türlü müzik var. Yabancı, yerli, pop plaklar bulunuyor. Zeki Müren gibi Ferit Tayfur gibi böyle duayenlerin de plakları var. En çok Zeki Müren Ferdi Özbeğen gibi eskiler satılıyor diyelim. Türkiye’nin ekonomisine göre plak fiyatları değişiyor. 200 TL’den bin TL ye kadar plak satılıyor” diye konuştu.

Etkinliğe katılarak plak satın alan Nilay Yılmaz, “Çok güzel bir etkinlik. İkinci kez geliyorum. Geçen sene pandemiden dolayı yapılmamıştı. Şehirler arası yolculuk yapmam gerekiyor ama gitmeden önce buraya ulaştık ve birçok plak aldıktan sonra gidiyorum. Birçok klasik var burada” dedi.

Kadıköy Belediyesi bahçesinde düzenlenen etkinlik yarın devam edecek.