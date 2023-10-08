Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi destekleriyle gerçekleştirilen, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Genç STEM Eğitim ve Araştırma Derneği ve Şanlıurfa TEKNOKENT katkılarıyla 6. GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması başvuru süreci 1 Ekim 2023 tarihi itibariyle başlayarak 15 Aralık’a kadar devam edecek.

Yarışma, gençlerin bilim ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini artırmayı ve çevre ile ilgili sorunlara çözüm üretmeyi teşvik etmeyi hedefliyor. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Siirt ve Şırnak illerinde öğrenim gören İlkokul 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul ve lise öğrencilerinin www.gapyesil.org adresi üzerinden online olarak başvurabilecekleri belirtilirken seçilen takımlara 25 bin liraya kadar malzeme desteği verilerek uzman mentor rehberliğinde projelerini geliştirebilme imkanı elde edecekleri açıklandı.

Hackathon sürecinde, alanlarında uzman kişiler tarafından girişimcilik üzerine keynote konuşmaları gerçekleştirilecek. Bu konuşmalar, gençlerin girişimcilik ruhlarını keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olacak.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, projenin bölge gençlerine büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çekerek, " GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, bölge gençlerimizin yeteneklerini ve potansiyellerini ortaya çıkararak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmalarını teşvik etmekten gurur duyuyoruz. 6. GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması, gençlerimizin çevre konularına duyarlılıklarını artırarak yeşil teknoloji ve inovasyon alanlarında büyümelerine imkan sağlayacak bir platform sunuyor. Bölgemizin bu genç yetenekleri, hem kendi bölgesel kalkınmamıza hem de ülkemizin genel ilerlemesine katkı sağlayacak projeler geliştirecektir. Bu yarışma, gençlerimizin bilgi birikimlerini ve girişimcilik ruhlarını ön plana çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Hep birlikte, bu gençlerimizi destekleyerek ve onların inovasyon yolculuklarını güçlendirerek daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru adım atmalarına yardımcı olacağız " dedi.

Yakın zamanda bölgede yaşanan deprem ve sel felaketleriyle etkilenen gençlere de motivasyon sağlamayı hedefleyen proje, Harran Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde gençlerin projelerini sunmalarını ve bölgeyi temsil etmelerini sağlayarak onları teşvik etmeyi planlıyor.

GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması, gençleri yeşil teknoloji ve inovasyonla buluşturarak, sürdürülebilir bir gelecek için beceri kazandırmayı hedefliyor. Bu yarışmanın gençlerin bilgi birikimlerini ve girişimcilik ruhlarını ön plana çıkararak, Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak yenilikçi projelere ev sahipliği yapacağı dile getirildi.