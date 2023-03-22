6’lı masa, seçim ittifakı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

6’lı masa temsilcileri DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, Seçim İttifakı Protokolü’nü Yüksek Seçim Kurulu’na sundu. Başvuru sonrası açıklama yapan CHP’li Muharrem Erkek, “Bizler 2021 yılı eylül ayından bu yana bir aradayız. Birlikte çalışıyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz, 84 maddeyi kapsayan anayasa değişikliği önerimiz, ortak politikalar mutabakat metnimiz, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş aşamamız ve belirlediğimiz ilkeler ışığında Millet İttifakı olarak 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacağız” dedi.

HDP’nin ittifakta yer alıp almayacağına ilişkin soru üzerine Erkek, “Bizim ittifakımız burada. Millet İttifakı 6 siyasi partiden oluşuyor” ifadelerini kullandı.