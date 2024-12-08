Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın geçici yörüngesindeki testler başarıyla tamamlandı. Türksat 6A daimi yörüngesine yıl sonuna kadar ulaşmış olacak ve 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete alınacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın 50 derece Doğu test yörüngesine 20 Temmuz’da ulaştığını anımsattı.

35 bin 786 kilometrede sabitlenen uydunun 8 ayrı sistemde yüzlerce teste tabi tutulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Uydumuz üzerinde Güç Alt Sistemi Testleri, Uydu Yönetim Alt Sistemi Testleri, Yörünge Yönelim ve Kontrol Alt Sistemi Testleri, Kimyasal İtki Alt Sistemi Testleri, Elektrikli İtki Alt Sistemi Testleri, Isıl Kontrol Alt Sistemi Testleri, Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt Sistemi Testleri ile Faydalı Yük Alt Sistem Testleri uyguladık. Uydumuz bütün testleri başarıyla geçti.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın 50 derece Doğu yörüngesinde belirli aralıklarla Kuzey-Güney ve Doğu-Batı manevraları gerçekleştirdiğini ifade etti.

Uraloğlu, Doğu manevrasının yerli ve milli teknolojiyle üretilen elektrikli itki alt sistemi ateşlemesi ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinin de altını çizdi.

Yörünge testleri sırasında uyduda yer alan Yörünge Yönelim Kontrol Sistemi, Uydu Yönetim Sistemi, Güç Sistemi, Isıl Kontrol Sistemi gibi alt sistemlerin ve deneysel ekipmanların işlevselliğinin de denendiğini kaydeden Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Yapılan testler sonucunda alt sistemlerin bir arada sorunsuz bir şekilde çalıştığını gördük. Tübitak Uzay tarafından tasarlanmış ve üretilmiş olan Deneysel Tepki Tekeri ekipmanı yörüngede ilk kez denenerek başarılı bir şekilde sürüldü. Aynı zamanda Deneysel Güneş Algılayıcı ekipmanının da başarılı bir şekilde işlevini yerine getirdiği görüldü. Ağustos ayı içerisinde de Ctech tarafından üretilen TTM alt sistemine yönelik testler gerçekleştirildi. Testler sırasında Ctech tarafından tasarlanmış ve üretilmiş olan Telekomut alıcı ve Telemetri/İşaret Sinyali Verici ekipmanlar da başarılı bir şekilde çalışarak testleri başarıyla tamamladı.”

2025 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETE GİRECEK

Faydalı Yük Alt Sistem Testleri’ni de tamamladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, uyduda kullanılan alt sistemlerin yanı sıra uydu yer istasyonu ve yazılımların da milli imkanlarla üretildiğini vurguladı. “Şu anda uydunun bütün fonksiyonları normal ve süreç planlandığı şekilde ilerliyor. 42 derece Doğu yörüngesine yolculuğu için hazırlıklara başladık. 2025 yılının ilk çeyreğinde de hizmete alarak ülkemizi uzay yarışında bir adım daha ileriye taşıyacağız.” dedi.

Türksat 6A’nın hizmete girmesi sonrasında Türkiye’nin önemli kazanımlarının olacağını ifade eden Uraloğlu, “Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı ile üretilen uydumuzun her parçası uzay deneyimi elde etmiş olacak. Üretilen bu parçaların hepsi uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açılacak. Haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Sadece haberleşme uydusu üreten bir ülke olmakla kalmayacağız, tüm uydu parçalarını ihraç da edeceğiz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz özellikle savunma sanayimizin yerli ve milli ürünlerine hizmet verecek.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, sadece bir haberleşme uydusu üreterek Türkiye’nin 250 milyon dolar ihracat geliri elde edebileceğinin altını çizdi.