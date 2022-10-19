Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce yenilemeye başladığı 68’liler Barış Ormanı’nda çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce yenilemeye başladığı 68’liler Barış Ormanı’nda çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu.

68’liler Barış Ormanı’nın çehresi, Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı ekipler tarafından bir süredir yürütülen yenileme çalışmaları ile tamamen değişti. Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi’nde 122 bin metrekare alan üzerinde bulunan Barış Ormanı’nın, Mimar Sinan Bulvarı’na bakan 22 bin metrekarelik kısmında otomatik sulama, şev düzenlemesi, bitkilendirme ve aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. Ana girişte de, yaklaşık 700 metrekare alana parke zemin döşendi. Oldukça eskiyen ve kullanılamayacak durumda olan çocuk oyun grubunu da yenisiyle değiştiren ekipler, atıl durumdaki fitness alanını da yenileyerek, spor yapmaya uygun hale getirdi. Ekipler, sporcuların ve spor yapanların tercih ettiği ormandaki koşu yolunu da düzenledi.

“Bu çalışmalarla daha kullanışlı ve güzel bir yer oluşturduk”

Peyzaj Mimarı ve Park ve Bahçeler Proje Şube Müdürü Alpagu İlter, “Mersin il genelinde gerçekleştirdiğimiz park ve yeşil alanlar yenileme ve yapım işi çerçevesinde, 68’liler Ormanı’nda da iyileştirme çalışmaları yaptık. 122 dönümlük bu alanın 22 dönümlük yola bakan kısmında şevde iyileştirme, otomatik sulama sistemi, girişteki sert zeminlerin iyileştirilmesi, koşu parkurunun düzenlenmesi ve yangın hatlarını yenileme çalışmaları yaptık. Ayrıca içeride bulunan spor aletleri, çocuk oyun grubu gibi imalatların bakım ve yenilemesi yapıldı” dedi.

Yenileme çalışmalarında su tasarrufu düşüncesi ile yola çıktıklarını ve otomatik sulama sistemi yaptıklarını aktaran İlter, “Bunları yaparken hem kente değer katan bir yeşil alanın iyileştirilmesi, hem de su tasarrufunu göz önüne alarak bu işlemleri yaptık. Burası, Toroslar ilçesinde oldukça büyük bir yeşil alanı olan ve sporculara katkı sağlayan bir yer. Buranın bakımını zaten düzenli olarak yapıyoruz. Bu yaptığımız eklemelerle de daha güzel, daha kullanışlı bir yer oluşturmayı hedefledik” diye konuştu.