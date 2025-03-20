Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katıldığı törenle 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katıldığı törenle, "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi" töreni gerçekleştirildi. Bakanlık binasında ve noter huzurunda gerçekleştirilen törenle 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Törende konuşan Bakan Göktaş, şehitlerin ve gazilerin bu vatan için yaptıklarının asla unutulmayacağını söyledi.

"Şehitlerimizin aileleri bizim ailemizdir. Gazilerimiz bizim onurumuzdur"

Türkiye’nin geçmişten bugüne gelebilmesinde şehit ve gazilerin büyük emeği olduğunu belirten Göktaş, "Anadolu, binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca nice kahramanlık hikâyelerine sahne oldu. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan 15 Temmuz’a kadar vatan uğruna can veren yiğitlerimizin cesaretleriyle bugün, bu topraklarda huzur ve güvenle yaşıyoruz. Şehitlerimizin aileleri bizim ailemizdir. Gazilerimiz bizim onurumuzdur. Sizler, vatan için gösterdiğiniz fedakârlık ve cesaretle milletimizin gönlünde değerli bir yere sahipsiniz" ifadelerini kullandı.

"51 bin 317 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık"

Şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının yanında olmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına cevap vermek için büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Göktaş, "Eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma pek çok alanda hizmetlerimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz en anlamlı çalışmalardan biri kamuda istihdam hakkının kapsamının genişletilmesidir. Böylece bugün gerçekleştirdiğimiz atamalarla birlikte 51 bin 317 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık. 2025 Aile Yılı’nda da sunduğumuz hizmetlerle şehit yakınları, gazilerimiz ve gazi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

"Vatan, bu millet varlığını şehitlerine ve gazilerine borçludur"

Yapılan fedakarlıkların asla unutulmayacağını vurgulayan Göktaş, "Bugün güçlü bir Türkiye varsa şehitlerimiz ve gazilerimizin üstün fedakârlıklarıyla vardır. Bu vatan, bu millet varlığını şehitlerine ve gazilerine borçludur. Şehitlerimizin aziz hatıraları, gönüllerimizde ebediyen yaşayacak. Devletimiz, sizlerin fedakârlıklarını asla unutmayacak" dedi.