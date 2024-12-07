Samsun’da bir vatandaş 674 kere 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak meşgul etti. Tekerrür ceza olması sebebiyle şahsa 2 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

2024 yılından ilk 11 ayında Samsun 112 Acil Merkezi’ne toplamda 1 milyon 476 bin 613 çağrı geldi. Gelen çağrıların 478 bin 369’u asıllı çağrıları oluşturdu. Toplam çağrıların yüzde 67,60’ı da asılsız çıktı. 2024 yılında yazılan idari para cezaları meşgul etme fiilinin 2023 yılında gerçekleştirilmesi sebebiyle 2023 yılı için belirlenen tutar bin 250 TL, tekerrür halinde ise 2 bin 500 TL idari para cezasına göre yazıldı. Samsun’da 112 hattını meşgul eden 27 kişiye bin 250 TL, 4 kişiye ise tekerrür nedeniyle 2 bin 500 TL olmak üzere 31 kişiye toplamda 45 bin TL idari para cezası uygulandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan "Tek Numara 112 Tanıtım Protokolü" gereğince çağrı merkezi tarafından 11 ayda toplamda 94 bin 636 öğrenciye, 8 bin 290 öğretmene ve 54 bin 376 veliye olmak üzere toplamda 157 bin 302 kişiye ulaşılarak tek numara ’112’nin tanıtımı yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşın can ve mal güvenliğini ilgilendiren acil durumlarda ’Tek Numara 112’yi arayarak itfaiye imdat, jandarma imdat, ambulans imdat, AFAD imdat, polis imdat, orman yangın ihbar ve sahil güvenlik gibi kurumlardan yardım alabilmektedir. 81 ilimizde 2021 yılı temmuz ayı sonu itibari ile tüm acil çağrılar ’Tek Numara 112’de birleşmiştir. Zorda kalan vatandaşlar 7/24 112 Acil Çağrıyı arayarak devletin desteğini alabilecektir. 112 sadece acil durumlarda aranmalıdır. Asılsız ve gereksiz 112 numarası aranmamalıdır. Bu tür aramalar o an için zorda olan bir başka vatandaşımızın mağduriyetine sebep olabilecektir. Bu da kesin bir dille kul hakkına girmektir. Bu sebeple darda ve zorda kaldığımız zamanlar içerisinde devletimizin tüm desteğini alabileceğimiz 112 numarasını aramalıyız. Aksi hareket edenlere idari para cezası 2024 yılı 1. uyarı için bin 980 TL, 2. uyarı için 3 bin 960 TL para cezası uygulanmaktadır. Olumsuz aramalarında ısrar edenler için ayrıca adli işlemler yapılacaktır" denildi.