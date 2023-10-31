Eskişehir’de polis ekiplerinin torbacılara yönelik operasyonu sonucu 673 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısların yakalanması ve kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda, H.B., M.Y. ve F.T. isimli 3 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 288 gram esrar, 281,29 gram metamfetamin, 103,88 gram bonzai ve 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.